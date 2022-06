Il Liverpool risponde al Manchester City e, dopo Haaland, in Premier League approda anche Darwin Nunez, nuovo centravanti dei Reds. L’operazione, come apprendiamo dai canali del club, è ufficiale.

We are delighted to announce the signing of @Darwinn99 from Benfica, subject to the successful granting of a work permit and international clearance 😍#DarwinDay

— Liverpool FC (@LFC) June 14, 2022