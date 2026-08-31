Liverpool, trattativa avanzata con il Saint-Etienne per N’Guessan
31/08/2026 | 13:15:40
Il Saint-Etienne non ha chiuso le porte per il suo giovane talento, il diciottenne Djylian N’Guessan. Il contratto dell’attaccante scade nel 2027, il che, in definitiva, lascia poche alternative al club francese. Secondo quanto raccolto da Footmercat, il Saint-Etienne è in trattative avanzate con il Liverpool per il trasferimento di N’Guessan, considerato dai Reds una grande promessa per il futuro.
foto sito saint etienne