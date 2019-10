Liverpool-Tottenham accende la Premier: Pochettino fa visita a Klopp

Domani andranno in scena altri match della decima giornata, ma ad accendere la Premier League sarà la sfida tra Liverpool e Tottenham. I Reds dominano il massimo campionato inglese, sono campioni d’Europa in carica e in Champions, tolto il tonfo di Napoli, hanno intrapreso la strada giusta. Dall’altra parte gli Spurs stanno quasi sfidando lo United per chi vuole farsi maggiormente male in questo avvio di stagione. Mauricio Pochettino finora ha raccolto soltanto 12 punti in nove gare disputate e il 2-7 rimediato in casa contro il Bayern ha lasciato un segno indelebile, sia per la dirigenza che per la tifoseria londinese. Jurgen Klopp, invece, vive tutt’altra situazione, guarda tutti dall’alto verso il basso a quota 25 e non intende arrestare la propria devastante marcia. Tutto pronto a Anfield, appuntamento alle 17:30. A seguire le probabili formazioni:

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané.

Tottenham (4-3-2-1): Gazzaniga; Aurier, Alderweireld, Vertonghen, Rose; Sissoko, Ndombele, Winks; Lo Celso; Kane, Son.

Foto: Daily Express