Liverpool su Camavinga. Pronti 60 milioni, ma c’è concorrenza

01/12/2025 | 17:37:19

Camavinga è il grande obiettivo del Liverpool a centrocampo. Secondo quanto riportato da CaughtOffside, i Reds sarebbero pronti a mettere sul tavolo un’offerta da 60 milioni di euro per convincere il Real Madrid a cedere il centrocampista francese, oggetto del desiderio sul mercato. Il Liverpool non è solo nella corsa. Il Manchester United lo monitora come erede ideale di Casemiro, anche il PSG sembra interessato, mentre Arsenal e City hanno avanzato dei sondaggi nei mesi scorsi.

Foto: Camavinga Instagram