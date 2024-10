Liverpool, stop per Chiesa in allenamento. E’ a rischio per il Bologna

Federico Chiesa non ha preso parte all’allenamento con il Liverpool che domani sfiderà il Bologna in Champions League. L’ex giocatore della Juventus non ha lavorato in gruppo e adesso si attendono notizie ufficiali, con la conferenza stampa di Slot in programma a minuti. Dunque, resta da capire se l0ex Juventus sarà a disposizione per il match contro il Bologna di domani.

Foto: sito Liverpool