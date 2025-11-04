Liverpool, stasera torna Alexander-Arnold da avversario. Vandalizzato il suo murale

04/11/2025 | 18:55:48

A poche ore dal ritorno di Trent Alexander-Arnold ad Anfield da grande ex e per la prima volta con la maglia del Real Madrid, i tifosi del Liverpool hanno deciso di vandalizzare lo storico murale dedicato al terzino destro inglese in Civil Road. Raffigurato proprio il difensore di spalle, con il suo numero 66 e una sua frase: “Sono solo un ragazzo normale di Liverpool il cui sogno si è avverato”.

I 21 anni in Reds e i trionfi, non sono bastati, purtroppo il suo addio la scorsa estate ha fatto male e non è stato preso bene.

Foto: Instagram Alexander-Arnold