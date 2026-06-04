Liverpool, si presenta Iraola: “Tifosi, stadio, club. Qui c’è una atmosfera magica ovunque”

04/06/2026 | 20:53:14

Il Liverpool ha ufficializzato il nuovo allenatore. Si tratta di Andoni Iraola. Il tecnico spagnolo ha parlato così ai canali del club.

Le sue parole: “Sono davvero entusiasta, davvero entusiasta. Conosci il Liverpool, sai che è un club enorme, uno dei più grandi al mondo. Ma viverlo dall’interno e capirlo davvero ti fa capire quanto sia speciale”. Iraola ha poi sottolineato i motivi che lo hanno spinto ad accettare la sfida: “Non hai bisogno di molte cose per sentirti attratto dal Liverpool. Liverpool è Liverpool. L’atmosfera, i tifosi, il club, i giocatori, la possibilità di allenare atleti di altissimo livello e di lottare per i titoli: è difficile trovare qualcosa di più stimolante”.

Foto: X Liverpool