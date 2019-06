Liverpool, si lavora per blindare Origi: “Il primo passo per il rinnovo è stato fatto”

Il Liverpool vuole blindare Divock Origi. L’attaccante belga è in scadenza nel 2020, ma le parti sono già al lavoro per prolungare l’accordo. La conferma arriva dal diretto interessato, che ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito dal ritiro della Nazionale belga: “Io e il mio entourage ci incontreremo presto con il club per valutare il futuro. Ora ci sono due partite importanti con il Belgio e voglio pensare solo a quello. Dopo parleremo anche del futuro. So che per il rinnovo un primo passo in avanti è stato fatto, ma per adesso non mi pongo altre domande”.

Foto: Twitter ufficiale Liverpool