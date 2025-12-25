Liverpool, sfida con il Bayern Monaco per Guehi

25/12/2025 | 18:00:02

Secondo quanto riportato da El Mundo Deportivo, sul centrale inglese Guehi del Crystal Palace si è inserito con decisione anche il Bayern Monaco, pronto a contendere al Liverpool uno dei profili più interessanti della Premier League. Sia i Reds che i campioni di Germania sono sulle tracce del calciatore. Alla finestra ci sarebbe anche il Barcellona, che ha avviato contatti con l’entourage del difensore, ma i problemi legati al fair play finanziario mettono dei bastoni tra le ruote.

Foto: insta guehi