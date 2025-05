Liverpool sempre più convinto in direzione Wirtz

23/05/2025 | 19:35:52

Florian Wirtz si avvicina sempre di più al Liverpool. Dopo l’uscita di scena del Manchester City, nelle scorse settimane sembrava essere il Bayern Monaco il club in pole per assicurarsi le prestazioni del classe 2003, ma nelle ultime c’è stato il sorpasso dei Reds. Manca ancora il via libero definitivo, ma filtra ottimismo dopo i recenti contatti tra le parti.

Foto: Instagram Leverkusen