Liverpool schiacciasassi: contro i Wolves basta Mané, Klopp vola a +13

Prosegue la marcia trionfale del Liverpool di Jurgen Klopp. Ai Reds basta un gol di Sadio Mané al tramonto del primo tempo per battere il Wolverhampton nel match valido per la 20esima giornata di Premier League. Il Liverpool consolida la vetta (55 punti su 57) e vola così a più tredici punti sul Leicester secondo, con i Reds che hanno però una partita in meno.

Foto: Twitter ufficiale Liverpool