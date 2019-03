Liverpool, senti Salah: “Per vincere la Premier sarei disposto a sacrificare…”

Momo Salah, attaccante del Liverpool, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia della sfida di Champions contro il Bayern. Ecco le sue parole raccolte dal Mirror: “Per me la competizione più prestigiosa è la Champions, ma so che il sogno dell’intera città e del club è la Premier. Sarei quindi felice di sacrificare il mio sogno per il loro, ma se riuscissimo a vincere entrambi i trofei sarebbe il massimo. E questo è quello che cercheremo di fare”, ha detto Salah.

Foto: Twitter ufficiale Liverpool