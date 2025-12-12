TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Liverpool, Salah convocato per la gara contro il Brighton

12/12/2025 | 20:32:37

article-post

Mohamed Salah tornerà regolarmente nel gruppo del Liverpool per la sfida di Premier League contro il Brighton. L’egiziano, 33 anni, era stato escluso dalla gara di Champions League contro l’Inter a causa del malcontento manifestato dopo l’ennesima panchina e l’intervista contro il tecnico Arne Slot. Parole che gli erano costate carissimo e si parlava ormai di un addio imminente. . “Parlerò con Mo questa mattina e l’esito determinerà il futuro”, aveva parlato Slot in conferenza stampa. Il colloquio è stato positivo con l’egiziano che torna in gruppo.
Foto: X Liverpool