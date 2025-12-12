Liverpool, Salah convocato per la gara contro il Brighton

12/12/2025 | 20:32:37

Mohamed Salah tornerà regolarmente nel gruppo del Liverpool per la sfida di Premier League contro il Brighton. L’egiziano, 33 anni, era stato escluso dalla gara di Champions League contro l’Inter a causa del malcontento manifestato dopo l’ennesima panchina e l’intervista contro il tecnico Arne Slot. Parole che gli erano costate carissimo e si parlava ormai di un addio imminente. . “Parlerò con Mo questa mattina e l’esito determinerà il futuro”, aveva parlato Slot in conferenza stampa. Il colloquio è stato positivo con l’egiziano che torna in gruppo.

Foto: X Liverpool