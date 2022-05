Liverpool-Real Madrid: si gioca alle 21.30. I giocatori ritornano in campo per il riscaldamento

La Uefa ha comunicato che il fischio d’inizio di Liverpool-Real Madrid è stato posticipato alle 21.30. Diversi i tifosi inglesi che ancora sono in fila all’esterno dell’impianto parigino per entrare sugli spalti. Da sottolineare come non ci siano problemi di ordine pubblico. La situazione è in evoluzione e pertanto il fischio d’inizio potrebbe ulteriormente essere posticipato. I giocatori di entrambe le squadre sono ritornati in campo per il riscaldamento.

FOTO: Twitter Liverpool