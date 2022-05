La Uefa ha annunciato che Liverpool-Real Madrid non inizierà come da previsto alle 21.00, ma verrà posticipata, senza ancora dare un orario ufficiale. Si parla di 21.15, ma la situazione è in divenire. Il motivo è dovuto ai ritardi dei tifosi inglese che stanno incontrando difficoltà a raggiungere lo stadio di San Denis.

FOTO: Sito Real