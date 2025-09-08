Liverpool: rammarico per Elliott, ma la storia potrebbe continuare

08/09/2025 | 19:00:41

Le indubbie qualità di Harvey Elliott non sono bastate a confermare il giocatore tra le file del Liverpool. La tenuta fisica e gli infortuni hanno rappresentato l’aspetto limitante della decisione dei Reds di lasciar partire il suo gioiello in direzione Birmingham, sponda Aston Villa. Ma nulla è ancora perduto. Infatti, come sottolineato da The Athletic, il Liverpool potrebbe usufruire della clausola di riacquisto per richiamare in futuro il classe 2003 alla corte di Arne Slot.

Foto: Instagram Liverpool