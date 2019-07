Liverpool, primo ko stagionale: il Dortmund vince 3-2 in amichevole

Prima sconfitta stagionale per il Liverpool. I campioni d’Europa, infatti, perdono 3-2 in amichevole a Notre Dame (Indiana) contro il Borussia Dortmund, che si impone per 3-2. Gialloneri subito in vantaggio al 3′ con l’ex Barcellona Paco Alcacer, momentaneo pareggio dei Reds da parte del giovane Harry Wilson al 35′. Nella ripresa, Favre cambia tutta la squadra, con Delaney e Bruun Larsen che entrano al 46′ al posto di Alcacer e Brandt e firmano al 53′ e al 58′ le due reti che stendono il Liverpool. Inutile per gli inglesi il gol su rigore messo a segno da Brewster al 75′.

Foto Twitter Borussia Dortmund