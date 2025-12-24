Liverpool, previsto un incontro con l’agente di Salah

Quale sarà il futuro di Momo Salah al Liverpool? L’addio non è escluso, ma anche un chiarimento. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il direttore sportivo del Liverpool, Richard Hughes, avrebbe in agenda un incontro decisivo faccia a faccia con l’agente del giocatore, Ramy Abbas. Il vertice dovrebbe aver luogo proprio mentre l’attaccante è impegnato in Coppa d’Africa, un segnale della volontà del club inglese di fare chiarezza su una situazione sempre più intricata.

Foto: sito Liverpool