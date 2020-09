Liverpool, presentata la terza maglia a scacchi

Il Liverpool ha presentato, attraverso i propri canali ufficiali, la terza maglia per la prossima stagione. Una divisa a scacchi nera e grigia con il logo del club in rosso. Questo il messaggio del club: “Le nostre bandiere a scacchi sono uno spettacolo familiare. Adesso hanno ispirato il design della nostra terza maglia”.

Our chequered flags are a familiar sight…

Now they’ve inspired the design of our new third kit 👌 pic.twitter.com/KuaZE5hRQP

— Liverpool FC (@LFC) September 11, 2020