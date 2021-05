Liverpool, presentata la maglia per la stagione 2021/2022

Il Liverpool ha presentato la maglia per la prossima stagione. I Reds ha svelato il kit sui social e sul proprio sito ufficiale e sarà ispirata al completo degli anni 60. La maglia presenta un total red con delle striscie diagonali arancioni e il colletto dello stesso colore. Le maglie, ancora una volta Nike, saranno in vendita dal 3 giugno sugli store online.

Big Virg looking 🔥 in next season’s @nikefootball kit 😍 pic.twitter.com/KNOqZqReZv

— Liverpool FC (@LFC) May 20, 2021