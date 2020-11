Liverpool, operato Joe Gomez. Klopp in emergenza per l’Atalanta

Il Liverpool ha comunicato che, dopo l’infortunio rimediato in Nazionale, Joe Gomez “è stato sottoposto con successo a un intervento chirurgico al tendine del ginocchio sinistro. Non ha riportato danni al legamento e inizierà ora un programma di riabilitazione con il team medico. Non viene stabilita alcuna tempistica per il suo ritorno, anche se è probabile che il problema lo escluda per una parte significativa della stagione”.

Ora Klopp è in emergenza difesa per la partita con l’Atalanta. Fra gli infortunati ci sono anche Van Dijk, Fabinho e Alexander Arnold.

Foto: sito Liverpool