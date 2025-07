Liverpool, nuova offerta di rinnovo per Konaté: i Reds vogliono blindarlo

24/07/2025 | 08:54:52

Il Real Madrid è tornato a colpire. Dopo aver messo le mani su Kylian Mbappé e Trent Alexander-Arnold aspettando pazientemente la scadenza dei loro contratti, ora nel mirino dei blancos c’è Ibrahima Konaté. Il difensore francese, 26 anni, è in scadenza con il Liverpool nel 2026, ma secondo quanto riportato da FootMercato, il club inglese ha già percepito l’aria di tempesta: Konaté, infatti, avrebbe ignorato le prime aperture per un prolungamento. Il fascino del Real – che rappresenta per il giocatore una destinazione più che gradita – ha messo in allarme i Reds, spingendoli a reagire con forza. E così, sempre secondo il portale francese, è partita una nuova proposta formale: rinnovo ritoccato al rialzo, nella speranza di fargli cambiare idea e non ripetere un altro “caso Alexander-Arnold”. Ora la palla passa al giocatore: restare a Liverpool o lasciarsi sedurre dai riflettori del Bernabéu?

Foto: insta konatè