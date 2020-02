Liverpool, numeri da urlo: nel mirino di Klopp c’è lo storico record del Milan

Il Liverpool è sempre più inarrestabile. Con la vittoria ottenuta sabato scorso contro il Southamtpon, la squadra di Jurgen Klopp ha consolidato ulteriormente il primo posto in classifica in Premier League con ben 22 punti di vantaggio sul Manchester City secondo. I Reds stanno infrangendo record su record e i numeri sono letteralmente da urlo: in 25 giornate di campionato, il Liverpool ha collezionato 24 vittorie, 1 pareggio e nessuna sconfitta (60 gol fatti, appena 15 quelli subiti). Ma considerando anche la passata stagione, la striscia positiva dei Reds si allunga ancora di più: finora sono 42 le partite consecutive senza ko in Premier League. Nel mirino di Klopp inevitabilmente c’è lo storico record del Milan di Fabio Capello, che tra il ’91 e il ’93 riuscì ad inanellare una striscia di 58 risultati utili consecutivi. Ai Reds ne mancano “appena” 16 per raggiungere questo incredibile traguardo…

Foto: Twitter ufficiale Liverpool