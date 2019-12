Liverpool, numeri da urlo: Klopp imbattuto da quasi un anno in Premier

Il Liverpool di Jurgen Klopp è letteralmente inarrestabile. I Reds, campioni d’Europa in carica, volano in Premier League, dove hanno raccolto ben 52 punti sui 54 a disposizione, con un margine di 13 lunghezze di vantaggio sul Leicester secondo nonostante una partita in meno. Ma non è tutto: il Liverpool non perde una gara nel massimo campionato inglese da quasi un anno (358 giorni), appena due ko negli ultimi 656 giorni.

Foto: Twitter ufficiale Liverpool