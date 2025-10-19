Liverpool, non basta l’assist di Chiesa: il Manchester United sbanca Anfield con Mbeumo e Maguire

19/10/2025 | 19:36:06

La vittoria più importante dell’era Ruben Amorim allo United arriva in casa del Liverpool per 2-1, firmato Mbeumo e Gakpo, con tanto di assist dell’ex Juventus Chiesa che entra dalla panchina al 73′ e prova a dare la scossa. L’assist per il gol di Gakpo vale il momentaneo pareggio, ma nel finale Maguire segna l’impresa dei Red Devils ad Anfield. Quarta sconfitta consecutiva per Slot tra Premier e Champions.

LIVERPOOL (4-2-3-1): Mamardashvili; Bradley (Ekitikè 62′), Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch (Jones 62′), Mac Allister (Wirtz 62′) ; Salah, Szoboszlai, Gakpo; Isak (Chiesa 73′). All. Slot.

MANCHESTER UNITED (3-4-2-1): Bayindir; Maguire, de Ligt, Shaw (Yoro 85′); Diallo (Dorgu 59′), Casemiro (Ugarte 59′), Fernandes (Mainoo 85′), Dalot; Mbeumo, Mount (Sesko 61′); Cunha. All. Amorim.

FOTO: X Liverpool