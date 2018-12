Liverpool-Napoli, le ultimissime sulle probabili formazioni

Mancano meno di 24 ore a Liverpool-Napoli, sfida che vale la qualificazione agli ottavi di Champions League. Per l’occasione Klopp potrà contare sul vero Salah, autore di una tripletta nell’ultima partita gara contro il Bornemouth. L’egiziano, in grande spolvero, completerà il consueto tridente offensivo con Firmino e Mané. A centrocampo ci saranno Milner e Keita ai lati di Henderson, mentre in difesa al fianco di Van Dijk ci sarà Matip, con Alexander-Arnold e Robertson sulle fasce a completare la linea a quattro davanti all’ex giallorosso Alisson. Formazione praticamente fatta anche per il Napoli: Ancelotti conferma Maksimovic a destra in difesa, a completare il reparto con Albiol, Koulibaly e Mario Rui. A centrocampo agiranno Callejon, Allan, Hamsik e Fabian Ruiz. Mentre in attacco la coppia offensiva sarà formata da Insigne e Mertens, con Milik pronto a subentrare a gara in corso.

LIVERPOOL-NAPOLI, PROBABILI FORMAZIONI:

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Milner, Henderson, Keita; Salah, Firmino, Mané. All. Klopp

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Maksimovic, Raul Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Fabiàn Ruiz; Mertens, Insigne. All. Ancelotti

Foto: wiwsport.com