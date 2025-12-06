Liverpool, momento nerissimo. Slot: “C’è un senso di incredulità”

06/12/2025 | 21:32:41

Arne Slot, allenatore del Liverpool, ha parlato in conferenza stampa dopo il 3-3 contro il Leeds.

Queste le sue parole: “C’è un senso di incredulità. Penso che abbiamo giocato abbastanza bene, se non benissimo, per gran parte della partita e siamo andati sul 2-0. Non credo che abbiamo avuto problemi e non credo che abbiamo concesso un’occasione fino al momento in cui abbiamo commesso fallo, che non è nemmeno un’occasione. “È 2-1 e non molti istanti dopo la prima occasione che hanno avuto è stata 2-2. Poi saliamo e pensiamo di aver fatto abbastanza per vincere la partita e poi un calcio piazzato porta al 3-3”.

Ennesima beffa nel finale, in una stagione fin qui ben al di sotto delle aspettative: “Non si tratta di me. Si tratta di noi, si tratta dei tifosi. I giocatori hanno lavorato duramente e ancora una volta hanno subito gol su calcio piazzato, il decimo o l’undicesimo in questa stagione. Se ne subisci così tanti non puoi essere più in alto di noi in classifica”.

Foto: sito Liverpool