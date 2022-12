Liverpool-Milan, un minuto di silenzio in onore di Mihajlovic

Anche Liverpool e Milan hanno voluto ricordare per l’ultima volta Sinisa Mihajlovic. Prima dell’amichevole che si sta disputando in questo momento, iniziata alle 16.30, le due squadre si sono riunite a metà campo per ricordare con un minuto di silenzio Sinisa Mihajlovic, scomparso oggi all’età di 53 anni.

Foto: Twitter Bologna