Liverpool, messaggio al Bologna. Vittoria sofferta in casa del Wolverhampton e primo posto in Premier

Il Liverpool soffre ma ottiene una vittoria preziosissima in casa del Wolverhampton tenendo il passo delle prime. I Reds vincono grazie alle reti di Konaté e Salah. L’egiziano realizza il rigore decisivo per il successo dei Reds che avevano subito il pareggio con Alt-Nouri. In classifica il Liverpool sale a 15 punti, in vetta solitaria in Premier.

Foto: twitter Liverpool