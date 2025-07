Liverpool, Marc Guehi resta in cima alla lista per la difesa

22/07/2025 | 15:48:54

Con l’uscita di Jarell Quansah direzione Bayer Leverkusen e le incertezze legate al futuro di Ibrahima Konaté, il Liverpool è determinato a rinforzare la propria retroguardia. Secondo quanto riportato da The Athletic, tra i nomi monitorati con maggiore attenzione dalla dirigenza dei Reds figura da tempo quello di Marc Guehi, difensore centrale del Crystal Palace. Il profilo dell’ex Chelsea piace per affidabilità, esperienza in Premier League e margini di crescita. Il giocatore è considerato una delle opzioni principali per colmare il vuoto nella linea difensiva e offrire ad Arne Slot una pedina solida e già pronta per il contesto inglese. La trattativa non è ancora decollata, ma il nome di Guehi rimane saldamente presente nei radar del club di Anfield.

Foto: insta guehi