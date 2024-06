Liverpool, l’ex capitano Alan Hansen gravemente malato. La nota del club

Il Liverpool, con una nota ufficiale, ha reso note le condizioni dell’ex capitano dei Reds, Alan Hansen, gravemente malato.

Questa la nota dei Reds: “I pensieri e il sostegno di tutti al Liverpool FC sono rivolti al nostro leggendario ex capitano Alan Hansen, che attualmente è gravemente malato in ospedale”

Hansen, 68enne ex Nazionale scozzese, nel 1991 si era ritirato per intraprendere una nuova carriera come opinionista televisivo.

Foto: logo Liverpool