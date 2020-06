Liverpool, l’attesa è finita: è campione d’Inghilterra dopo 30 anni! Il City si arrende a Stamford Bridge

Il Liverpool è campione d’Inghilterra. Dopo 30 anni esatti (era la stagione 1989-90) i Reds tornano ad alzare al cielo la Premier League. Mancava solo l’aritmetica, arrivata pochi secondi fa: la sconfitta del Manchester City in casa del Chelsea (2-1) spiana la strada per la festa dell’armata di Jurgen Klopp. Un campionato dominato in lungo e in largo: il Liverpool attualmente è a quota 86 punti in classifica, frutto di 28 successi, appena 2 pareggi e una sola sconfitta, con ben 23 punti di vantaggio sulla prima inseguitrice, il City. Una cavalcata trionfale, un ruolino di marcia impressionante, ora anche l’aritmetica premia il Liverpool che può alzare al cielo il diciannovesimo titolo nazionale.

Foto: Twitter ufficiale Liverpool