Liverpool, la Champions è tua! A Madrid trionfa Klopp, 2-0 al Tottenham

Il Liverpool alza al cielo la Champions League 2018-2019. Al “Wanda Metropolitano” di Madrid il successo è andato ai Reds, che salgono sul tetto d’Europa per la sesta volta nella storia, la prima 14 anni dopo lo storico e rocambolesco trionfo di Istanbul contro il Milan. A un anno di distanza dal ko di Kiev, il Liverpool si vendica e sale sul podio della storia della coppa alle spalle di Real e Milan. Per Klopp, la proprietà americana e tutta la rosa (eccetto Sturridge), è la prima volta. A Madrid la gara si sblocca subito: Salah al 2’ realizza dal dischetto il rigore concesso per un fallo di mano di Sissoko dopo 25 secondi di gioco. Il Tottenham prova a reagire ma trova sulla sua strada un ottimo Alisson. Nel finale ci pensa il neo entrato Origi a chiudere la contesa con un diagonale chirurgico che buca Lloris e manda al tappeto gli Spurs. Al “Wanda Metropolitano” è triofo Reds.

Foto: Twitter ufficiale Champions League