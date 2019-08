Liverpool, Klopp chiude alle entrate: “Abbiamo quello che ci serve”

A differenze delle altre squadre della Premier League, in questa sessione estiva di calciomercato il Liverpool non si sta muovendo molto. A un solo giorno dalla chiusura della finestra inglese, ne ha parlato Jurgen Klopp ai microfoni di Sky Sports UK, sottolineando come i Reds siano una squadra già completa e non necessitino di fare operazioni tanto per farne dei titoli di giornale: “Non bisognerebbe mai chiudere operazioni solo perché altri club lo stanno facendo. Non ha senso. Se ti siedi un secondo e guardi la squadra, ti chiedi: abbiamo bisogno di altro? La gente dirà di si, che abbiamo bisogno di un sostituto per Sadio Mané, per Momo Salah, o qualsiasi altra cosa. Ma quei giocatori sono già qui. Quindi, prendi un sostituto per ognuno? Un trasferimento importante? La gente pensa che i giocatori di altri club o altri paesi siano migliori di quelli che abbiamo qui, ma senza averne davvero le prove. Solo perché non hanno giocato qui“.

Foto: sito ufficiale Liverpool