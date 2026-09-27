Liverpool, Isak lascia il ritiro con la Svezia

27/09/2026 | 16:05:44

Il Liverpool ha annunciato il rientro di Alexander Isak dagli impegni con la Nazionale svedese, il calciatore ha infatti avvertito un lieve infortunio durante il match contro la Romania.

Ecco il comunicato del club:

“L’attaccante non prenderà parte alle tre partite rimanenti della Svezia durante l’attuale pausa per le nazionali e verrà ora valutato dallo staff medico del club presso l’AXA Training Centre.

La stagione dei Reds riprenderà domenica 11 ottobre con la visita del Manchester City ad Anfield”.

Foto: sito Svezia

