Liverpool, Iraola: “Perdiamo per un po’ Barcola, non è pronto ad allenarsi con la squadra”

14/09/2026 | 15:35:15

Il Liverpool del nuovo tecnico Andoni Iraola ha iniziato balbettando la stagione. I Reds hanno vinto una sola partita in campionato, in casa dell’Ipswich, pareggiando le altre tre contro Newcastle, Nottingham e Fulham. L’acquisto più oneroso della storia del club, Bradley Barcola, arrivato dal PSG per più di 130 milioni, ha dovuto alzare bandiera bianca nell’ultima sfida di Premier League contro il Fulham. Sostituito al 72esimo, Iraola ha aggiunto degli aggiornamenti circa le sue condizioni: “Non è ancora pronto ad allenarsi con la squadra. Si allena da solo, ma ha iniziato a toccare la palla. Vogliamo che torni il prima possibile. Ha ancora un po’ di strada da fare e ci vorrà tempo. Con tutti questi infortuni a lungo termine, penso che Giovanni Leoni sia un po’ avanti a lui”.

Foto: Sito Liverpool