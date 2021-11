Liverpool, infortunio al ginocchio per Firmino: probabile assenza contro il Milan

Come già anticipato da Jurgen Klopp in conferenza stampa dopo la partita di Champions League contro l’Atletico Madrid, Roberto Firmino ha rimediato un infortunio al ginocchio. Come riporta The Times, l’attaccante brasiliano ha subito una lesione al tendine del ginocchio e lo stop si aggira intorno alle sei settimane. Il giocatore dei Reds rischia quindi di saltare la sfida in Champions contro il Milan del 7 dicembre, dove i rossoneri dovranno provare a vincere il match per il passaggio del turno.

Foto: Mundo Deportivo