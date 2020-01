Liverpool inarrestabile: Firmino piega i Wolves, 22 vittorie su 23 gare per Klopp

Liverpool sempre più inarrestabile. Altro successo per la formazione di Klopp che vince sul campo del Wolverhampton nella 24esima giornata di Premier League. Al Molineux Stadium finisce 2-1 per i Reds, gol decisivo di Firmino all’88’, che consolidano il primo posto in classifica con 67 punti. Per il Liverpool, ancora imbattuto, si tratta della 22esima vittoria in 23 incontri di Premier League.

Foto: Twitter ufficiale Liverpool