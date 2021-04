Liverpool, il presidente Werner: “LeBron James farà il mental coach, sarà una risorsa”

In un’intervista rilasciata al The Athletic, il presidente del Liverpool (e anche dei Red Sox) Tom Werner ha parlato di una novità che riguarda i Reds. Il campione di basket, LeBron James farà il mental coach della squadra di Jurgen Klopp: “Sarà solo una risorsa per i giocatori e la loro psicologia. Non prenderà decisioni sulla formazione o altri aspetti di questo genere. LeBron e Maverick (suo partner) sono persone intelligenti, gestiscono una società che è un colosso. Hanno ottimi rapporti, da Nike a Disney, passando per Amazon. Saranno una risorsa come lo sono molti dei nostri partner”.

Foto: Twitter personale