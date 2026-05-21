Liverpool, idea Iraola in caso di separazione da Slot
21/05/2026 | 18:00:00
In attesa di definire il futuro di Arne Slot, il Liverpool pensa a Iraola per la panchina, il tecnico che saluterà ufficialmente il Bournemouth dopo l’ultima giornata. A 43 anni, dopo aver preso le redini dei Cherries nel luglio 2023, Iraola ha deciso di lasciare il Bournemouth quest’estate nonostante offerte di rinnovo contrattuale particolarmente allettanti. Aperto a una nuova sfida di alto profilo e già in contatto con il Crystal Palace, ci pensa anche il Liverpool in caso di separazione con Slot. Lo riporta Footmercato.
foto sito bournemouth