Liverpool, grave infortunio al ginocchio per Bradley. Stagione finita. Salterà pure la sfida all’Italia

11/01/2026 | 16:10:30

Ennesimo gravissimo infortunio in casa Liverpool. Dopo Leoni e Isak, i Reds perdono anche l’esterno Conor Bradley. Il giocatore nordirlandese, ha finito la stagione e ovviamente grave perdita per la Nazionale che a marzo sfiderà l’Italia nei playoff per i Mondiali.

Questa la nota: “Il Liverpool Fc conferma che Conor Bradley non giocherà per il resto della stagione. Il terzino dei reds ha subito un grave infortunio al ginocchio e dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico”.

Foto: Instagram Liverpool