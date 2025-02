Liverpool eliminato dall’FA Cup: il Plymouth passa il turno

Ha dell’incredibile ciò che è successo quest’oggi nella sfida tra Plymouth Argyle e Liverpool. La compagine che milita in Championship, infatti, ha battuto per 1-0 gli uomini di Slot, eliminandoli così dalla prestigiosa competizione dell’FA Cup. Un risvolto inaspettato e che ha visto in Hardie l’unico marcatore del match, grazie al calcio di rigore realizzato al 53′ di gioco. Il turnover fatto da Slot è stato massiccio, ma nessuno si sarebbe mai aspettato tutto ciò. Nonostante i Reds abbiano condotto la partita, sono i padroni di casa ad accedere al prossimo turno della competizione. Il 75% di possesso palla e le molteplici occasioni create dagli ospiti non sono bastate per portare a casa il risultato.

FOTO: X Liverpool