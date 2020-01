Liverpool, è ufficiale il ritorno di Nathaniel Phillips allo Stoccarda

Nathaniel Phillips lascia il Liverpool e torna in prestito allo Stoccarda. Il difensore centrale, classe 1997, protagonista di appena una presenza in Coppa di Lega con i Reds, rientra in Germania, come annunciato dallo stesso club inglese: “Nathaniel Phillips è tornato allo Stoccarda in prestito fino alla fine della stagione. Liverpool e Stoccarda hanno raggiunto un accordo che prevede il ritorno del 22enne in Bundesliga2 fino al termine della stagione“.

Foto: sito Liverpool