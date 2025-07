Liverpool e Preston North End uniti nel ricordo di Diogo Jota: emozionante omaggio prima della partita

13/07/2025 | 17:16:40

In occasione dell’amichevole tra Liverpool e Preston North End, le due compagini hanno reso omaggio all’indimenticabile numero 20 dei Reds con un momento carico di emozione. Prima dell’inizio della partita, i tifosi di entrambe le squadre hanno intonato insieme “You’ll Never Walk Alone”, mentre il capitano del Preston, Benjamin Whiteman, ha deposto una corona di fiori in tribuna, in segno di rispetto. Le squadre si sono quindi riunite al centro del campo per un minuto di silenzio in memoria di Jota e di suo fratello André Silva.

Foto: insta Liverpool