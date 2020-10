Liverpool, disfatta epocale: l’Aston Villa vince 7-2

Clamoroso risultato in Premier League. Il Liverpool crolla al Villa Park per 7-2, facendo registrare il secondo punteggio tennistico della Premier dopo il 6-1 del Tottenham in casa del Manchester United. L’Aston Villa, autore di una prestazione super, si è portato subito sul 2-0 con una doppietta di Watkins. E’ Momo Salah a riaprire la partita, però prima del break i padroni di casa calano il poker con McGinn e ancora Watkins. Nella ripresa ci pensano Barkley e Grealish (doppietta) a umiliare i Reds. Inutile l’altro acuto di Salah.