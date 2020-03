Liverpool, dai numeri da urlo all’allarme rosso: terzo ko nelle ultime 4 partite

Il Liverpool cade ancora. La squadra di Jurgen Klopp, dopo aver interrotto l’imbattibilità in Premier League che durava da ben 44 turni, va ko anche negli ottavi di FA Cup. A Stamford Bridge fa festa il Chelsea di Lampard che vince 2-0 e vola ai quarti di finale. Per i Reds prosegue il periodo di flessione, quasi un allarme rosso considerato che la stagione sta entrando nella fase decisiva, soprattutto per quanto riguarda la Champions (tra sette giorni ci sarà la sfida di ritorno con l’Atletico). Il Liverpool, dunque, dopo una serie interminabile di vittorie e numeri da urlo, si trova ad affrontare una mini-crisi, certificata dalle tre sconfitte nelle ultime tre partite: a Madrid in Champions League, contro il Watford (3-0) in Premier e quella di stasera con il Chelsea in FA Cup. L’unica vittoria è arrivata nella gara di campionato contro il West Ham, nel quale i Reds hanno comunque subito due reti, rischiando di farsi raggiungere nel finale. FA Cup a parte, niente è compromesso per l’armata di Klopp, soprattutto in campionato dove il vantaggio è enorme (+22 sul City secondo), ma in Champions servirà la migliore versione del Liverpool, e non quello delle ultime due settimane, per ribaltare l’Atletico.

Foto: Twitter ufficiale Liverpool