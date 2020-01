Liverpool da urlo: 19 vittorie in 20 giornate di Premier, Klopp sempre più in vetta

Prosegue la marcia trionfale del Liverpool schiacciasassi di Jurgen Klopp. Ai Reds basta un gol di Momo Salah in avvio di gara e uno di Sadio Mané nella ripresa per battere lo Sheffield United nel match valido per la 21esima giornata di Premier League (la squadra di Klopp ha una gara da recuperare). Con questa vittoria il Liverpool consolida il primo posto in classifica con ben 13 punti di vantaggio sul Leicester secondo e 14 sul Manchester City, con queste ultime due che hanno però un match in più.

Starting 2020 with three points! Happy New Year Reds! ✊ https://t.co/ZNd4E38lnk — Liverpool FC (@LFC) January 2, 2020

Foto: Twitter ufficiale Liverpool