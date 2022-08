Liverpool-Crystal Palace, Andersen pubblica le minacce di morte ricevute

Numerose minacce di morte sono arrivate a Joachim Andersen dopo la sfida tra Liverpool e Crystal Palace. Il calciatore, noto alla Serie A per i suoi trascorsi alla Sampdoria, si è reso protagonista di un episodio che ha coinvolto anche Darwin Nunez. Quest’ultimo ha reagito accennando una testata e colpendo il danese. Il gesto gli è costato l’espulsione, ma molti tifosi dei “Reds” se la sono presa con Andersen, “colpevole”, a loro modo di vedere, di aver provocato l’uruguaiano. Lo stesso giocatore del Crystal Palace ha pubblicato su Instagram tutti i messaggi ricevuti: minacce e insulti. Poi ha precisato: “Ho ricevuto tra i 300 e i 400 messaggi di questo tipo stanotte. Capisco tifare una squadra ma bisogna avere rispetto e smetterla di agire in questo modo brutale online”. Andersen ha infine chiamato in causa Instagram e la Premier League affinché si prendano dei provvedimenti.

Foto: Twitter Sampdoria