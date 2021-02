Liverpool, continua il momento no: il Leicester vince 3-1. Altra prestazione negativa di Alisson

Prosegue il momento di crisi per il Liverpool di Jurgen Klopp. Nell’anticipo della 24° giornata di Premier League contro il Leicester, arriva la 3° sconfitta consecutiva per i Reds. Eppure la partita sembrava mettersi sul binario giusto dopo lo splendido vantaggio firmato da Momo Salah al 67′. Sembrava la giornata giusta per invertire il trend, invece da lì a poco, il crollo in meno di sei minuti: ci pensano tra il 79′ e l’85’, Maddison, Vardy e Barnes a rimontare e stendere i campioni in carica. Da segnalare l’ennesima gara dove Alisson si è reso protagonista, in negativo. Una uscita folle che è costata carissimo ai Reds, e che conferma come anche l’estremo difensore verdeoro accusi il periodo negativo.

Foto: Twitter Vardy