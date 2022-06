Liverpool, City ma non solo su Bellingham: il Dortmund resiste

Jude Bellingham è l’ennesima scommessa vincente del Borussia Dortmund, vera e propria macchina di talenti. Il classe 2003 è considerato uno dei centrocampisti più forti d’Europa e le grandi squadre europee si sono interessate a lui. Oltre all’interesse concreto del Liverpool, il quotidiano inglese The Sun infatti mette tra le papabili acquirenti del gioiellino anche il Manchester United, il Manchester City e anche i campioni d’Europa del Real Madrid. Al momento però il Dortmund non ha intenzione di vendere il calciatore, che ha un contratto in scadenza nel 2025. Il portale aggiunge anche che i Reds di Klopp sarebbero in vantaggio.

Foto: Instagram Bellingham